​Салихова назвала причину увольнения Газизова из «Спартака»

Телефонный разговор с Заремой Салиховой в эфире «Матч ТВ» быстро разлетелся на цитаты. В ходе беседы комментатор Александр Шмурнов попросил супругу «Спартака» Леонида Федуна назвать формальную причину увольнения Шамиля Газизова.

«Газизов уволен из-за потери доверия. Там враньё на вранье», - высказалась Салихова.

«Был ли прописан пункт об увольнении за утрату доверия в контракте Газизова? Юристы разберутся», - добавила Зарема.

Напомним, что Шамиль Газизов покинул должность генерального директора «Спартака» в декабре 2020 года, отработав пять месяцев. В настоящий момент Газизов выясняет отношения с бывшим клубом в суде.