Овчинников считает, что Николсон выбрал «Спартак» из-за денег

Экс-голкипер московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился мнением о новичках «Спартака». В частности, он высказался по поводу подписания ямайского форварда Шамара Николсона. По мнению Овчинникова, легионер приехал в России исключительно за деньгами.

«Интересно, какая у него была зарплата до прихода в «Спартак». Поэтому он и кинулся в эту светлую даль российскую. Они к нам бегут в основном денег заработать», - передает слова Сергея Vseprosport.ru.

«Красно-белые» приобрели 24-летнего ямайца у бельгийского «Шарлеруа» за девять миллионов евро. С Николсоном был заключен трудовой договор до конца июня 2026 года.

Первую часть сезона РПЛ «Спартак» завершил на девятом месте. В декабре в команде сменился главный тренер. Вместо Руя Витории столичный коллектив будет тренировать Паоло Ваноли.