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Александр Мостовой: «Приезжают из Голландии, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут назад искать практику, это смешно» эксклюзив

27 Января 2022 • 16:03 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Начать надо с того, что его появление в «Спартаке» было странным. Его никто не знал, о нём никто не слышал. По идее, кроме как в предсезонке, он не выходил практически на поле. Однозначно, было видно, что человеку тут тяжело. Даже когда в команде были проблемы с составом, он мало выходил. Думаю, ничего страшного не произошло, что он уходит. Всё делают правильно: он же тоже хочет играть.

Единственное, что плохо: приезжают из Голландии, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут назад искать практику. Это смешно. Хендрикс не единичный случай. Тиль, например, за которого вообще выложили ещё большую сумму. Не могу сказать, что трансферная политика «Спартака» провальная. Провальная это, когда взяли 10 человек, а заиграло только 8. Когда-то в «Спартаке» такое было, когда команду ещё называли «купи-продай». Сейчас уже не так. Дело в том, что часто меняются тренеры. Одному нравится игрок, другому - нет. Один видит футбол так, другой видит его по-другому. А то, что приходят игроки, которые не смогли заиграть, такое есть везде», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Йоррит Хендрикс
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