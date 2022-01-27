Новоиспечённый полузащитник «Химок» Павел Мамаев опять женился. Видеозаписи с церемонии бракосочетания известного футболиста стали появляться в социальных сетях. Супругой Мамаева стала Надежда Санько.

Стоит напомнить, что весной прошлого года Павел Мамаев разошёлся с Аланой – они провели в браке восемь лет. Вообще личная жизнь Мамаева, ранее отбывавшего тюремный срок за участие в нескольких драках в столице России, активно освещается в СМИ.

В зимнее трансферное окно Павел Мамаев сменил «Ростов» на «Химки». 33-летний игрок перебрался в подмосковный клуб на правах свободного агента.