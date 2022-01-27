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​Мамаев опять женился

27 Января 2022 • 14:17 Комментировать (4)

Новоиспечённый полузащитник «Химок» Павел Мамаев опять женился. Видеозаписи с церемонии бракосочетания известного футболиста стали появляться в социальных сетях. Супругой Мамаева стала Надежда Санько.

Стоит напомнить, что весной прошлого года Павел Мамаев разошёлся с Аланой – они провели в браке восемь лет. Вообще личная жизнь Мамаева, ранее отбывавшего тюремный срок за участие в нескольких драках в столице России, активно освещается в СМИ.

В зимнее трансферное окно Павел Мамаев сменил «Ростов» на «Химки». 33-летний игрок перебрался в подмосковный клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
27 Января 2022 в 15:46
ай страшна-сделанная.. евоный вкус - эцо нечто.. он на ее паходу потрезвяне и не смотриц.. )))
jUMPER
27 Января 2022 в 14:43
ай...пока мамай женитца..его друг и подельник какора зарабатывает на безбедную старость...)))
старый ХЬЮ
27 Января 2022 в 14:56
Каждый работает своей головой : =))
jUMPER
27 Января 2022 в 15:03
ай ха ха ... правильно говоришь старый...))) у каво та голова на плечах..а каво та в штанах...))) кажнаму сваё...))) ай на на нэй жынитца хачу..ажна ни в магату
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