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«Слава богу, что он перешёл»: Широков высказался об уходе Хендрикса из «Спартака»

27 Января 2022 • 09:44 Комментировать

Известный в прошлом футболист Роман Широков, поигравший за сборную России и столичный «Спартак», поделился мнением о переходе голландца Йоррита Хендрикса в роттердамский «Фейеноорд».

«Слава богу, что Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Для «Спартака» это очень хорошо. Ничем выдающимся он не запомнился за этот год», - приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

Йоррит будет выступать за голландскую команду на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2023 года. По истечении контракта роттердамский клуб будет иметь право выкупа Хендрикса.

Напомним, что до перехода в «Спартак» полузащитник выступал за другой голландский клуб – ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Йоррит Хендрикс
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