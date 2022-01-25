Агент исключил возвращение Карреры в Россию в ближайшее время

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы Паоло Ваноли Массимо Карреры, ответил на вопрос, стоит ли ожидать возвращение бывшего главного тренера «Спартака» в Россию в ближайшее время.

По словам Д’Амико, подобный расклад событий маловероятен, тем более если речь идет о тандеме итальянских специалистов в московском клубе. «Пока Массимо Каррера останется в Италии. Так что нет ни единого шанса увидеть его, работающим в России сейчас», - прокомментировал агент в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, что сам Каррера пару недель назад изъявил желание вернуться к тренерской деятельности. В «Спартака» он проработал в период с 2016 по 2018 год, завоевав золотые медали РПЛ.