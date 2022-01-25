Стало известно, сколько «Зенит» готов потратить на покупку Алберто

Петербургский «Зенит» обозначил свою позицию по возможному приобретению форварда «Интернасьонала» Юри Алберто. Согласно данным «Спорт-экспресса», руководство чемпиона России не собирается платить за игрока более 16-17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стороны практически договорились о переходе бразильского нападающего. Алберто должен присоединиться к «Зениту» летом. Он станет заменой иранцу Сердару Азмуну, договорившемуся о продолжении карьеры в леверкузенском «Байере».

При этом стоит отметить, что ранее в СМИ обсуждалась сумма в размере 20 миллионов евро за переход Алберто. Такими сведениями поделился в «Твиттере» инсайдер Вене Касагранде.