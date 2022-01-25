​Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Адамова

Арсен Адамов максимально близок к тому, чтобы перебраться из «Урала» в «Зенит». По данным «РБ Спорт», питерский клуб заплатит за 22-летнего защитника 5 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте Адамова с «Уралом» в качестве отступных выплат.

Арсен Адамов перебрался в «Урал» из «Ахмата» в январе прошлого года. «Шмели» тогда заплатили грозненскому клубу всего 55 тысяч евро, если верить данным авторитетного портала transfermarkt.

Если брать текущий сезон, то в чемпионате и Кубке России Арсен Адамов провёл за «Урал» 19 матчей. Защитник отметился одним забитым голом.