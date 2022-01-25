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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» подписывает защитника

25 Января 2022 • 12:22 Комментировать

Защитник Арсен Адамов в ближайшее время сменит «Урал» на «Зенит». По данным «Спорт-Экспресса», 22-летний футболист уже согласовал контракт с питерским клубом.

Арсен Адамов в этом сезоне провёл за «Урал» 19 матчей и даже забил один гол. На футболиста также претендовал «Локомотив», но «Зенит», судя по всему, выиграл конкуренцию.

Стоит сказать, что осенью Валерий Карпин вызывал Арсена Адамова в сборную России. Впрочем, за главную команду страны защитник пока не дебютировал.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют питерцы и в текущем чемпионате, опережая «Динамо» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Арсен Адамов трансферы футбола - зима 2022
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