​«Зенит» подписывает защитника

Защитник Арсен Адамов в ближайшее время сменит «Урал» на «Зенит». По данным «Спорт-Экспресса», 22-летний футболист уже согласовал контракт с питерским клубом.

Арсен Адамов в этом сезоне провёл за «Урал» 19 матчей и даже забил один гол. На футболиста также претендовал «Локомотив», но «Зенит», судя по всему, выиграл конкуренцию.

Стоит сказать, что осенью Валерий Карпин вызывал Арсена Адамова в сборную России. Впрочем, за главную команду страны защитник пока не дебютировал.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют питерцы и в текущем чемпионате, опережая «Динамо» на два очка.