Язиджи оценил свой дебют в ЦСКА

Турецкий хавбек Юсуф Язиджи, присоединившийся к московскому ЦСКА в это трансферное окно, высказался о своем первом матче за команду. Полузащитник дебютировал в спарринге с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

«Я еще не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры все прошло хорошо. Проблем не было, ребята помогали мне», - рассказал легионер в беседе с клубной пресс-службой.

Напомним, что Юсуф перешел в «армейский» клуб из французского «Лилля» на правах аренды. Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В настоящий момент Язиджи вместе с ЦСКА проводит тренировочный сбор в Кампоаморе.