​На ЦСКА пожаловались в ФИФА

Неделю назад ЦСКА объявил о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Хесуса Медины. Ранее 24-летний футболист был вызван в сборную Парагвая, но в назначенный срок он не прибыл в лагерь своей национальной команды. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Джотита Бернабе, московский клуб не отпустил Медину в ряды сборной Парагвая. По данным источника, Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по данному вопросу.

На стыке января и февраля сборной Парагвая предстоит провести два матча отбора на чемпионат мира. Сначала соперником парагвайцев станет Уругвай, а затем – Бразилия.