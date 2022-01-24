​Деспотович может оказаться в «Химках» - в клубе подтвердили

Сосланный в дубль нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может оказаться в «Химках». В подмосковном клубе рассматривают вариант с подписанием серба, о чём «РБ Спорт» рассказал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет клуба.

Терюшков отметил, что многое зависит от финансовых запросов Джордже Деспотовича по контракту. Если они будут слишком высокими, «Химкам» придётся отказаться от этого варианта.

Ранее в «Рубине» объяснили, по какой причине Джордже Деспотович был отправлен работать в дубле.

Добавим, что «Химки» после первой части чемпионата России замыкают турнирную таблицу.