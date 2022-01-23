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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Рубине» объяснили ситуацию со ссылкой Деспотовича в дубль

23 Января 2022 • 12:49 Комментировать

На днях стало известно о том, что нападающий Джордже Деспотович был сослан в дубль «Рубина». Ситуацию прокомментировал Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора казанского клуба.

По словам Яровинского для «РБ Спорт», Деспотович хотел покинуть «Рубин» в зимнее трансферное окно и подыскивал варианты. Как следствие, в клубе решили, что ждать решения Деспотовича в условиях действующего лимита на легионеров является слишком большой роскошью.  

Яровинский отметил, что между клубом и Деспотовичем нет конфликта – «Рубин» хочет помочь сербу найти себе новый клуб.

Что касается информации о том, что Деспотович был сослан в дубль за нежелание сотрудничать с агентом Леонида Слуцкого, то Яровинский назвал её смешной.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Джордже Деспотович
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