Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун жёстко подставил генерального директора «Зенита»

24 Января 2022 • 13:48 Комментировать

На выходных «Байер» объявил о подписании контракта с Сердаром Азмуном. Трудовое соглашение иранского нападающего вступит в силу со следующего сезона, то есть он покинет «Зенит» в статусе свободного агента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу этого трансфера.

Сам по себе уход Сердара Азмуна из «Зенита» не является какой-то большой новостью. Слухи давно связывали иранца с клубами из европейских топ-чемпионатов. Непонятно было лишь то, куда именно отправится футболист. Для Азмуна переход в «Байер» однозначно является шагом вперёд. Можно спорить по поводу того, сильнее ли «Байер» «Зенита», но невозможно сопоставлять уровни Бундеслиги и РПЛ. Играть в Германии в разы интереснее, чем в России, так что Азмун может быть доволен будущим переходом.  

А вот «Зенит» в этой ситуации оказывается в проигрыше. Не совсем понятно, как питерцы выстраивали работу над будущим Азмуна. Если было понятно, что иранец не настроен продлевать контракт, продавать его нужно было уже давно – прошлым летом, а то и раньше. За примерами далеко ходить не надо – посмотрите на «Фиорентину». В клубе открыто заявили, что готовы продать Душана Влаховича и призвали игрока и его окружение раскрыть карты по поводу будущего, чтобы «фиалки» понимали, как работать дальше. И это при этом, что контракт Влаховича с «Фиорентиной» действует ещё полтора года.

Летом 2020 года Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», давал комментарий по поводу будущего Сердара Азмуна. Тогда Медведев сказал, что клуб не ведёт переговоров по Азмуну, поскольку рыночная стоимость футболиста продолжает расти в соответствии с ростом его уровня. Выходит, в «Зените» планировали продать Сердара на пике стоимости, а по итогу футболист просто уйдёт без компенсации. «Зенит» просто сел в лужу, если говорить о футбольном бизнесе.

Правила ФИФА говорят о том, что футболист, действующий контракт которого истекает менее, чем через полгода, имеет право подписать предварительный трудовой договор с клубом из-за рубежа. Этим правом и воспользовался Сердар Азмун, заключив соглашение с «Байером». Большой вопрос теперь в том, насколько мотивированным будет иранец во второй части сезона. У футболиста уже есть контракт с новым клубом, и лезть из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание клубов из Европы, ему больше не нужно.

Александр Медведев говорил, что «Зенит» выжидает выхода трансферной стоимости Сердара Азмуна на пик. Прошло полтора года, и питерцы пытались выручить за игрока, если верить слухам, хотя бы 5 миллионов евро в зимнее трансферное окно. По-видимому, не получилось. «Зенит» ничего не заработает на одном из лидеров и получает потенциально не столь мотивированного форварда на остаток сезона. Можно говорить о том, что Азмун жёстко подставил генерального директора «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
13:59 · Россия. Премьер-лига
Язиджи дебютирует за ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе
13:31 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, за какую Крылья Советов» могут выкупить Игнатьева у «Рубина»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на бунт болельщиков «Спартака» из-за Fan ID
12:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков - о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова»: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем ещё»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Ростова» поддержали болельщиков «Спартака» в вопросе Fan ID
11:26 · Россия. Премьер-лига
Ваноли отреагировал на визит Карпина в «Спартак»
11:18 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов «Спартака» из-за Fan ID
10:38 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков не тренируются в общей группе «Спартака»
10:30 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID
10:21 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи до отмены Fan ID
09:42 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» высказался о драке футболистов во время спарринга
09:35 · Россия. Премьер-лига
Карпин приехал на сбор «Спартака»
07:49 · Россия. ФНЛ
Какие клубы ФНЛ-2 ждать в "лучшей лиге мира"
00:03 · Россия. Премьер-лига
Изгнанный из «Рубина» Деспотович может оказаться в ЦСКА слухи
23 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что финансовые возможности «Зенита» позволят купить топового защитника на место Ракицкого
Все новости
Рекомендуем