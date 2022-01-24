Азмун жёстко подставил генерального директора «Зенита»

На выходных «Байер» объявил о подписании контракта с Сердаром Азмуном. Трудовое соглашение иранского нападающего вступит в силу со следующего сезона, то есть он покинет «Зенит» в статусе свободного агента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу этого трансфера.

Сам по себе уход Сердара Азмуна из «Зенита» не является какой-то большой новостью. Слухи давно связывали иранца с клубами из европейских топ-чемпионатов. Непонятно было лишь то, куда именно отправится футболист. Для Азмуна переход в «Байер» однозначно является шагом вперёд. Можно спорить по поводу того, сильнее ли «Байер» «Зенита», но невозможно сопоставлять уровни Бундеслиги и РПЛ. Играть в Германии в разы интереснее, чем в России, так что Азмун может быть доволен будущим переходом.

А вот «Зенит» в этой ситуации оказывается в проигрыше. Не совсем понятно, как питерцы выстраивали работу над будущим Азмуна. Если было понятно, что иранец не настроен продлевать контракт, продавать его нужно было уже давно – прошлым летом, а то и раньше. За примерами далеко ходить не надо – посмотрите на «Фиорентину». В клубе открыто заявили, что готовы продать Душана Влаховича и призвали игрока и его окружение раскрыть карты по поводу будущего, чтобы «фиалки» понимали, как работать дальше. И это при этом, что контракт Влаховича с «Фиорентиной» действует ещё полтора года.

Летом 2020 года Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», давал комментарий по поводу будущего Сердара Азмуна. Тогда Медведев сказал, что клуб не ведёт переговоров по Азмуну, поскольку рыночная стоимость футболиста продолжает расти в соответствии с ростом его уровня. Выходит, в «Зените» планировали продать Сердара на пике стоимости, а по итогу футболист просто уйдёт без компенсации. «Зенит» просто сел в лужу, если говорить о футбольном бизнесе.

Правила ФИФА говорят о том, что футболист, действующий контракт которого истекает менее, чем через полгода, имеет право подписать предварительный трудовой договор с клубом из-за рубежа. Этим правом и воспользовался Сердар Азмун, заключив соглашение с «Байером». Большой вопрос теперь в том, насколько мотивированным будет иранец во второй части сезона. У футболиста уже есть контракт с новым клубом, и лезть из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание клубов из Европы, ему больше не нужно.

Александр Медведев говорил, что «Зенит» выжидает выхода трансферной стоимости Сердара Азмуна на пик. Прошло полтора года, и питерцы пытались выручить за игрока, если верить слухам, хотя бы 5 миллионов евро в зимнее трансферное окно. По-видимому, не получилось. «Зенит» ничего не заработает на одном из лидеров и получает потенциально не столь мотивированного форварда на остаток сезона. Можно говорить о том, что Азмун жёстко подставил генерального директора «Зенита».