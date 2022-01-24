Названа сумма, за какую Крылья Советов» могут выкупить Игнатьева у «Рубина»

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев близок к переходу в самарские «Крылья Советов». Как сообщает «Спорт-экспресс», футболист уже отправился на медицинский осмотр. Если все пройдет удачно, стороны заключат арендное соглашение до конца сезона.

Источник отмечает, что по истечении срока аренды самарцы могут выкупить Игнатьева. Стороны уже обсудили сумму - речь идет о 2,5 миллиона евро компенсации. Окончательное решение по этому поводу «Крылья» примут летом.

Напомним, что «Рубин» приобрел Ивана у «Краснодара» за семь миллионов евро в 2019 году.

В текущем розыгрыше РПЛ форвард провел десять матчей, но голевыми действиями не отметился.