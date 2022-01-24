Колосков - о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова»: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем ещё»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о демарше болельщиков московского «Спартака» и «Ростова». Болельщики этих клубов намерены бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

«Никто закон отменять не будет. Надо как законопослушным гражданам исполнять его. Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион. В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще», - передает слова Колоскова Sport24.

Напомним, что закон о введении паспорта болельщика был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре минувшего года. Он вступит в действие с 1 июня текущего года.