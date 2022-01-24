В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID

Сегодня утром фанатское объединение «Фратрия» заявило о бойкоте матчей «Спартака» из-за введения паспорта болельщика. Представитель московского клуба Дмитрий Зеленов отреагировал на это заявление.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Такая ситуация ничего кроме расстройства не вызывает. Они имеют право выразить свою позицию и привлечь внимание к проблеме», - передает слова руководителя пресс-службы клуба «Спорт-экспресс».

Ранее болельщики объявили, что бойкотируют все матчи команды, на которых будут принудительно идентифицировать фанатов.

Напомним, что закон о Fan ID официально вступит в действие с 1 июня 2022 года.