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Тарханов: «Я вот не очень понял, как Азмун без разрешения улетел и подписал контракт» эксклюзив

23 Января 2022 • 22:20 Комментировать (1)

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Сердар Азмун подписал контракт с «Байером».

«Азмун уже давно в Европу собирался. «Лион» его тоже хотел взять, но, видимо, «Байер» оказался настойчивее. Я вот не очень понял, как он без разрешения улетел и подписал контракт, если это, правда, было сделано без разрешения. Это всё должно быть под контролем руководителей. Если Азмун сделал всё сам по себе, то, конечно, он не прав.

Ну до лета Азмун всё равно будет в «Зените». Думаю, что ему найдут замену помимо Ивана Сергеева. Сергеев пока 50 на 50 - непонятно, сможет ли сыграть на таком уровне. Надо его посмотреть ещё. Так что «Зенит» ещё будет подписывать кого-то. Но Азмун на данный момент, наверное, сильнейший игрок РПЛ», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Байер Леверкузен Александр Тарханов Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Zenituwka
23 Января 2022 в 22:33
Как? Как? Потому что мог.
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