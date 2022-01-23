«Зенит» сделал предложение «Интернасьоналю» по трансферу 20-летнего форварда Юри Алберто. По данным Globo Esporte, предложение в 20 миллионов евро устраивает бразильский клуб. Тем не менее, в «Интернасьонале» заинтересованы в том, чтобы Алберто оставался в команде как можно дольше. Также в клубе хотят сохранить за собой 10% прав на игрока, чтобы получить прибыть от его следующей продажи. В Бразилии понимают, что «Зенит» может стать для Юри трамплином в более статусный клуб Европы.

В случае завершения сделки «Интернасьональ» получит не все 20 миллионов евро, ведь он владеет 75% прав на Юри Алберто. Остальные 25% распределяются между «Сантосом», представителем игрока и самим Юри.