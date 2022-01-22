Новичок «Спартака» рассказал о том, как тусовался с гангстерами

Шамар Николсон, который недавно стал футболистом московского «Спартака», рассказал историю о том, как проводил время с гангстерами и носил оружие. Об этом футболист поведал на дебютном интервью в качестве игрока «красно-белых».

«Я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. На Ямайке это встречается на каждом шагу, достать оружие очень легко. Я перестал ночевать в доме своей матери», – заявил Николсон.

Отметим, что Шамар Николсон ранее провёл 17 матчей в чемпионате Бельгии в этом сезоне. В этих играх футболист забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее игрок выступал за словенский «Домжале».