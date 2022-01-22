Пути Сердара Азмуна и «Зенита» могут разойтись уже в ближайшие дни. Журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» пишет о том, что иранский футболист уже почти договорился о трудовом соглашении с немецким «Байером».

По данным источника, уйдёт ли Азмун в зимнее трансферное окно, зависит от «Зенита». Иранец отправится в Леверкузен, если чемпионы России последних лет смогут в оперативном режиме найти футболиста, который заменит Сердара в атаке. Отмечается, что «Байер» предпочитает подписать Азмуна уже зимой.

Добавим, что за «Байер» уже выступает один бывший игрок «Зенита» - голкипер Андрей Лунёв. Недавно он угодил в лазарет и пропустит от шести до десяти недель.