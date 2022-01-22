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«Локомотив» объявил о переходе Исидора из «Монако» официально

22 Января 2022 • 16:16 Комментировать

Нападающий Вилсон Исидор перешел из «Монако» в московский «Локомотив», об этом отрапортовала пресс-служба российского клуба. Контракт между 21-летним французом и «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. За москвичей форвард будет выступать под номером 19.

Финансовая сторона сделки пока не разглашается, однако ранее сообщалось, что трансфер Исидора обойдется московскому клубу примерно в четыре миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл девять поединков за монегасков во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В рамках чемпионата Франции Вилсон провел лишь 46 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Вилсон Исидор
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