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«Матч ТВ» предлагает задать вопрос Дзюбе

22 Января 2022 • 14:19 Комментировать (1)

Журналисты телеканала «Матч ТВ» планируют посетить тренировочный сбор петербургского «Зенита». В воскресенье, 23 января, представители канала прилетят в Дубай и пообщаются с нападающим «сине-бело-голубых» Артёмом Дзюбой.

В инстаграм-аккаунте «Матч ТВ» опубликовано обращение к болельщикам с призывом оставлять интересующие их вопросы в комментариях под публикацией. Журналисты отберут самые интересные из них и зададут непосредственно 33-летнему бомбардиру.

Ранее в СМИ ходил слух о возможном уходе Дзюбы из «Зенита». Нападающего сватали в казанский «Рубин», однако сделка так и не состоялась.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Матч ТВ
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Комментарии (1)
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id152079006
22 Января 2022 в 15:17
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