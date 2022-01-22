«Матч ТВ» предлагает задать вопрос Дзюбе

Журналисты телеканала «Матч ТВ» планируют посетить тренировочный сбор петербургского «Зенита». В воскресенье, 23 января, представители канала прилетят в Дубай и пообщаются с нападающим «сине-бело-голубых» Артёмом Дзюбой.

В инстаграм-аккаунте «Матч ТВ» опубликовано обращение к болельщикам с призывом оставлять интересующие их вопросы в комментариях под публикацией. Журналисты отберут самые интересные из них и зададут непосредственно 33-летнему бомбардиру.

Ранее в СМИ ходил слух о возможном уходе Дзюбы из «Зенита». Нападающего сватали в казанский «Рубин», однако сделка так и не состоялась.