Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу возможных изменений в лимите на легионеров.

«Не ко мне вопрос. Я давным-давно сказал, что лимит - зло. У меня не меняется мнение», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Сейчас в российском чемпионате используется лимит по схеме «8+17», согласно которому в заявочном листе клуба может присутствовать не больше восьми иностранных футболистов. При этом число легионеров на футбольном поле не ограничено.

В данный момент РПЛ находится на зимней паузе. Лидером чемпионата является «Зенит», вторым идет «Динамо», а третьим – «Сочи».