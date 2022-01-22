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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой вспомнил о разгроме «Спартака» со счётом 7:1

22 Января 2022 • 12:20 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил о разгромной победе над столичным «Спартаком» в поединке 12-го тура чемпионата России. В той встрече подопечные Сергея Семака прошлись катком по «красно-белым», выиграв со счетом 7:1.

«С нами в открытый футбол играть опасно, тем более у нас дома. Они играли открыто с высокой линией обороны, хотя в нападении были я и Азмун. Неправильно подготовились», - передает слова Мостового «Спорт-экспресс».

Напомним, что в том поединке Андрей отметился двумя забитыми мячами.

По итогам 18 туров «сине-бело-голубые» лидируют в Премьер-лиге, а спартаковцы занимают лишь девятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Мостовой
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