Язиджи: «Хочу выиграть с ЦСКА что-то значимое»

Один из основных нападающих турецкой сборной, футболист ЦСКА Юсуф Язиджи на сборах клуба в Деэса де Кампоаморе, небольшом городке в Испании, рассказал почему согласился на трансфер именно в стан «армейцев».

«Просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое», - цитирует игрока национальной сборной Турции пресс-служба клуба.

Бывший футболист французского «Лилля» так же рассказал, что считает ЦСКА большим клубом и невероятно рад переходу. Игрок хочет поскорее дебютировать за свой новый клуб и рвется выйти на футбольное поле.

Напомним, что москвичи взяли в аренду турецкого нападающего у французского «Лилля» за 350 тысяч евро с опцией выкупа за 12 миллионов до конца этого сезона