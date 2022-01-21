​Раскрыта зарплата Пруцева в «Спартаке»

Если Лука Каттани на недавней пресс-конференции не лукавил, то Данил Пруцев стал последним новичком основной команды «Спартака» в зимнее трансферное окно. О переходе полузащитника из «Крыльев Советов» московский клуб объявил в пятницу.

«РБ Спорт» удалось узнать информацию о заработной плате Данила Пруцева в «Спартаке». По данным источника, полузащитник будет зарабатывать приблизительно 800 тысяч евро ежегодно.

Напомним, что трудовой договор связывает Данила Пруцева со «Спартаком» до завершения сезона 2025/2026.

Данил Пруцев уже присоединился к команде и работает на сборах в ОАЭ.