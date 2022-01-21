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​«Спартак» продлил контракт с Игнатовым официально

21 Января 2022 • 17:15 Комментировать

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о подписании нового трудового соглашения с хавбеком Михаилом Игнатовым. 21-летний футболист расписался в контракте, рассчитанном до конца сезона 2024/2025.

Михаил Игнатов является воспитанником академии «Спартака». За первую команду «красно-белых» он уже успел провести 38 матчей. В них Игнатов отметился двумя голами и таким же количеством результативных пасов.

В настоящий момент «Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. В декабре у команды сменился главный тренер – «красно-белых» принял итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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