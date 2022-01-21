Услуги Джордже Деспотовича больше не нужны «Рубину» - футболист был сослан в дублирующий состав. Учитывая обстоятельства, нападающему нужно искать новый клуб. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», одним из вариантов для Деспотовича является ЦСКА из Софии. Клуб, занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, как раз находится в поиске забивного нападающего.

За «Рубин» Джордже Деспотович играет с лета 2020 года. Всего в составе казанцев сербский форвард провёл 36 матчей. В них футболист записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач на партнёров.