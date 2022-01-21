Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деспотович после ссылки в дубль «Рубина» может отправиться в Болгарию эксклюзив

21 Января 2022 • 17:07 Комментировать

Услуги Джордже Деспотовича больше не нужны «Рубину» - футболист был сослан в дублирующий состав. Учитывая обстоятельства, нападающему нужно искать новый клуб. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», одним из вариантов для Деспотовича является ЦСКА из Софии. Клуб, занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, как раз находится в поиске забивного нападающего.

За «Рубин» Джордже Деспотович играет с лета 2020 года. Всего в составе казанцев сербский форвард провёл 36 матчей. В них футболист записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Цска София Джордже Деспотович трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Января
18:51 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Когда мы говорили о светлом будущем «Спартака», я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Спайич больше не игрок «Краснодара»
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Пруцева в «Спартаке»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Информация о ссылке Игнатьева в дубль «Рубина» оказалась ложной
17:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продлил контракт с Игнатовым официально
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Деспотович после ссылки в дубль «Рубина» может отправиться в Болгарию эксклюзив
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев выбрал игровой номер в «Спартаке»
16:28 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» подписала колумбийского форварда официально
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бохинен может уйти из ЦСКА в клуб Серии А слухи
15:52 · Россия. Премьер-лига
Деспотович отреагировал на ссылку в дубль «Рубина» фото
15:44 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» сослал Деспотовича и Игнатьева в дубль
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» сообщил Деспотовичу, что ему нужно искать клуб
14:28 · Россия. Премьер-лига
​«Я приехал побеждать»: Язиджи надел футболку ЦСКА
13:20 · Россия. Премьер-лига
​Okko Sport покажет матчи ЦСКА на сборах
13:19 · Россия. Премьер-лига
В Москве суточный рекорд по новым заболеваниям коронавирусом 2
Все новости
Рекомендуем