​Пруцев выбрал игровой номер в «Спартаке»

Как и ожидалось, ряды «Спартака» пополнил Данил Пруцев. В пятницу московский клуб объявил о подписании с 21-летним полузащитником трудового договора сроком на четыре с половиной сезона.

За «Спартак» Данил Пруцев будет играть под номером 25. Об этом рассказала пресс-служба московского клуба.

В настоящий момент Данил Пруцев уже работает с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

Ранее Лука Каттани, спортивный директор «Спартака», на пресс-конференции рассказывал о том, что после оформления трансфера Пруцева больше зимних новичков в основе команды не планируется.

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.