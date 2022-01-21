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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» подписала колумбийского форварда официально

21 Января 2022 • 16:28 Комментировать

«Уфа» через официальный сайт проинформировала общественность о переходе в свои ряды форварда Дилана Ортиса. «Горожане» арендовали 21-летнего колумбийца у сербского клуба «Пролетер Нови-Сад». Соглашение включает в себя опцию возможного выкупа футболиста по завершению сезона.

После восемнадцати туров текущего чемпионата России «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне прямого вылета. Впрочем, ситуация в этой зоне плотная – от одиннадцатого «Урала» уфимцев отделяют всего три очка.

Ближайший матч чемпионата России «Уфа» проведёт 27 февраля. Соперником команды Алексея Стукалова будет «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
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