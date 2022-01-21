«Уфа» через официальный сайт проинформировала общественность о переходе в свои ряды форварда Дилана Ортиса. «Горожане» арендовали 21-летнего колумбийца у сербского клуба «Пролетер Нови-Сад». Соглашение включает в себя опцию возможного выкупа футболиста по завершению сезона.

После восемнадцати туров текущего чемпионата России «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне прямого вылета. Впрочем, ситуация в этой зоне плотная – от одиннадцатого «Урала» уфимцев отделяют всего три очка.

Ближайший матч чемпионата России «Уфа» проведёт 27 февраля. Соперником команды Алексея Стукалова будет «Ахмат».