Почти год назад Эмиль Бохинен перебрался в ЦСКА. Твёрдым игроком основного состава московской команды норвежский полузащитник до сих пор не стал. Если брать текущий чемпионат России, то Бохинен только дважды проходил в стартовый состав «армейцев».

Как сообщает Agropoli News, Бохинен в зимнее трансферное окно может перебраться в «Салернитану». Речь якобы идёт об аренде за 350 тысяч евро с правом дальнейшего выкупа за 3,5 миллиона евро.

«Салернитана» борется за сохранение прописки в элите итальянского футбола. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.