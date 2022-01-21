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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Химках» рассказали, может ли клуб подписать Хендрикса

21 Января 2022 • 09:54 Комментировать

В «Спартаке» перебор легионеров, и поговаривают, что лишним клуб определил хавбека Йоррита Хендрикса. Между тем, на вопрос по поводу возможного пришествия голландца в клуб ответил Владимир Габулов, занимающий должность генерального директора «Химок».

По словам Габулова для «Спорт-Экспресса», Йоррит Хендрикс не может оказаться в «Химках».

В зимнее трансферное окно «Химки» довольно активно работают на рынке, желая усилить свой состав для борьбы за сохранение прописки в элите российского футбола. На сегодняшний день «Химки» располагаются на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Владимир Габулов Йоррит Хендрикс
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