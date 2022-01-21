​В «Химках» рассказали, может ли клуб подписать Хендрикса

В «Спартаке» перебор легионеров, и поговаривают, что лишним клуб определил хавбека Йоррита Хендрикса. Между тем, на вопрос по поводу возможного пришествия голландца в клуб ответил Владимир Габулов, занимающий должность генерального директора «Химок».

По словам Габулова для «Спорт-Экспресса», Йоррит Хендрикс не может оказаться в «Химках».

В зимнее трансферное окно «Химки» довольно активно работают на рынке, желая усилить свой состав для борьбы за сохранение прописки в элите российского футбола. На сегодняшний день «Химки» располагаются на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.