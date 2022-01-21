Назло маме отморожу уши: Как карма Галицкого может довести «Краснодар» до вылета из РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как владелец клуба Сергей Галицкий может утащить «Краснодар» на дно.

В среду Галицкий прервал молчание и прокомментировал смену караула на тренерском мостике «быков». В частности, Сергей Николаевич снова включил мантру о красивом футболе. По его словам, от нового наставника «чёрно-зелёных» Даниэля Фарке будут требовать зрелищной игры, но не результата. И вообще никакой тренер ещё не был уволен из стана «горожан» по причине плохих результатов.

Галицкий, конечно, имеет полное право думать и делать по-своему. «Краснодар» – полностью его детище, тут нет никаких сомнений. С ним российский футбол приобрёл новую изюминку. Но мы, сторонние наблюдатели, можем оценивать принципы и решения Галицкого, хвалить его или критиковать. Иначе зачем тогда вообще болельщики и журналисты?

Итак, вернёмся к поставленной теме. Раз даже Мусаев не был уволен из-за плохих результатов, а ушёл сам, значит, это принципиальный вопрос для Галицкого. Есть вещи, которые он для себя чётко определил и в плане которых ни за что не хочет переобуваться. А критические комментарии со всех сторон наверняка только подстёгивают его эго. Мол, не дождётесь, что я спою под вашу дудку.

И всё бы хорошо, только эта зацикленность может сыграть с Галицким злую шутку. Если результат неважен, то получается, что команда может вылететь из Премьер-лиги. Допустим, «Краснодар» станет показывать яркую игру в каждом матче, но пропускать больше, чем забивает. С его обороной вполне можно себе такое представить. И что тогда?

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Чтобы не наступать на горло собственной песне, Галицкий должен будет в таком случае терпеть главного тренера. Кстати, возможно, неслучайно рулевым «Краснодара» был назначен специалист, вылетавший со своей командой из высшего дивизиона – АПЛ. Не исключено, что таким образом Сергей Николаевич тоже подтрунивает над теми, кто хочет его переделать.

Вероятно, Галицкому сейчас трудно поверить, что «быки» при нём опустятся в ФНЛ. Но последний сезон в клубе Мурада Мусаева показал, что всякое может быть. Особенно весной прошлого года «чёрно-зелёные» откровенно поплыли, и если бы Мусаев остался, то дорожка «Краснодару» была бы выстелена прямиком в стыковые матчи.

Опять же, Фарке имеет опыт спуска команды во второй по силе дивизион из элитного, и Галицкого сей факт ничуть не смутил. Что ж, это персональное решение «краснодарского» босса, но пусть он потом не удивляется, если «быки» пойдут под откос. Когда-нибудь карма Сергея Николаевича с отрицательной идеализацией результата рискует стать неконтролируемой и отправить «Краснодар» в болото.

Однако Галицкий всё равно продолжит считать свою идеологию самой правильной. Он придумает новое нелогичное и нелепое объяснение на потеху прессе. В том стиле, как сейчас он говорит про российских тренеров, которым якобы не надо давать шанс, поскольку «Краснодар» не казино. Но о том, что на казино похожа приверженность красивой игре в ущерб результату, Сергей Николаевич почему-то не говорит.

Кирилл Иванцов