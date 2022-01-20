«Зенит» пришел к соглашению с бразильским «Интернасьоналем» по поводу трансфера Юри Алберто. Футболист подписал соглашение до 2027 года и перейдет в стан петербуржцев летом по окончанию сезона в бразильском чемпионате, согласно источнику «РБ Спорта».

Напомним, что «сине-бело-голубые» предлагали за бразильского игрока 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро за различные бонусы, сам же «Интернасьональ» хотел получить за своего форварда более 25 миллионов евро. О точной сумме трансфера бразильца не сообщается.

Напомним, что в бразильский клуб Алберто перешел из местного «Сантоса» в августе 2020 года на правах свободного агента. За свой текущий клуб нападающий провел 84 матча, отметился 7 результативными передачами и забил 29 голов.