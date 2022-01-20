Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» подписал очередного бразильца - источник слухи

20 Января 2022 • 23:39 Комментировать

«Зенит» пришел к соглашению с бразильским «Интернасьоналем» по поводу трансфера Юри Алберто. Футболист подписал соглашение до 2027 года и перейдет в стан петербуржцев летом по окончанию сезона в бразильском чемпионате, согласно источнику «РБ Спорта».

Напомним, что «сине-бело-голубые» предлагали за бразильского игрока 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро за различные бонусы, сам же «Интернасьональ» хотел получить за своего форварда более 25 миллионов евро. О точной сумме трансфера бразильца не сообщается.

Напомним, что в бразильский клуб Алберто перешел из местного «Сантоса» в августе 2020 года на правах свободного агента. За свой текущий клуб нападающий провел 84 матча, отметился 7 результативными передачами и забил 29 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
20 Января
23:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подписал очередного бразильца - источник слухи
23:25 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Новые правила ФИФА про аренды - это борьба с появлением искусственных фарм-клубов
23:09 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Милану» были предложены услуги Азмуна слухи
22:47 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подписал полузащитника «Спартака»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Канделаки отреагировала на скандальную презентацию Язиджи в ЦСКА
21:37 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о будущем Ломовицкого в «Рубине»
21:26 · Россия. Премьер-лига
В агентстве, представляющим интересы Юри Алберто, рассказали о переговорах с «Зенитом» эксклюзив
21:17 · Россия. Премьер-лига
Как Смолов забивал в своём дебютном матче за «Динамо» - видео видео
20:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что «Зениту» не стоит отпускать Азмуна в преддверии борьбы за чемпионство с «Динамо»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Шварц – о Смолове: «Он безболезненно влился в коллектив»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» и «Спартаке» слишком много легионеров
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» договорился о переходе лучшего бомбардира «Сатурна»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда 4
19:23 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» заработало три пенальти в первой игре 2022 года, два из них забил Смолов
19:19 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не пощадило команду Вооружённых сил Катара – 12:0
Все новости
Рекомендуем