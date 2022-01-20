Колосков: Новые правила ФИФА про аренды - это борьба с появлением искусственных фарм-клубов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение касательно нововведений от ФИФА, согласно которым теперь количество арендованных футболистов в расположениях команд будет контролироваться более жестким регламентом. По словам экс-чиновника, это было сделано с целью сбалансировать работу клубов на трансферном рынке и приведет к более серьезному подходу к комплектации составов.

«Это борьба с появлением искусственных фарм-клубов. Один клуб может отдать семь-восемь воспитанников в аренду, потом заберет их обратно, а другой клуб развалится. Теперь во всем мире будут единые правила. ФИФА все делает разумно и правильно», - прокомментировал Колосков в интервью для ТАСС.