ЦСКА оформляет замены Влашичу, «Зенит» везёт бразильца, а форвард «Спартака» едет на повышение: трансферы и слухи недели

Пролетела уже третья неделя января – самое активное время для футбольных агентов. На трансферном рынке события сменяют друг друга с калейдоскопической скоростью. Игроки меняют клубы, уходят в аренду, даже договариваются о летних трансферах. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошедшую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Мощнейшая закупка ЦСКА

Серию громких трансферов приготовил ЦСКА. Алексей Березуцкий переживал, что после ухода Николы Влашича, совсем не осталось полузащитников формации хорвата – диспетчеров, креативщиков. Так теперь в Москву привезли сразу двух. Интересно, что трансфер Хесуса Медины анонсировала сборная Парагвая. Полузащитник был вызван в первую сборную, а в заявке значился уже как игрок ЦСКА и только потом последовало официальное объявление. Хесус Медина перебрался в стан «армейцев» свободным агентом, его контракт с «Нью-Йорк Сити» закончился первого января. Ключевым игроком американской команды его назвать сложно, за 36 матчей прошлого сезона он забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Медина всё-таки больше тяготеет к флангу, прямая же замена Николе Влашичу едет из Франции. Юсуф Языджи после травмы не может пробиться в основу «Лилля», поэтому по примеру того же Влашича, решил поехать в Москву на реанимацию карьеры. Турецкий плеймейкер (самый дорогой игрок в истории «Трабзонспора») взят в аренду на полгода с возможностью выкупа за 11,5 млн евро. Шикарные условия ЦСКА выторговал за игрока, который только рыночную стоимость имеет в 15 млн евро. Правда, в этом сезоне Юсуф совсем слаб. Выходил Языджи только на замену, за 15 неполных матчей в Лиге 1 набрав скромные 1+1 по системе гол+пас.

И если трансферы Медины и Языджи решены и стратегически понятны, то приглашение Ведата Мурики ещё далеко и от согласования, и от понимания. Зачем ЦСКА ещё один большой форвард, не блещущий техникой или иными качествами, при наличии Антона Заболотного – непонятно. Ведат Мурики загибается в «Лацио», за два сезона в Серии А он забил всего лишь 1 гол, проведя при этом 38 матчей. Игли Таре подтвердил, что римляне получили предложение из России (аренда + выкуп), но далее углубляться в детали не стал. Кажется, что трансфер Мурики в ЦСКА маловероятен. Да и не очень нужен «армейцам».

«Зенит» увеличивает бразильскую диаспору

Параллельно с короткими разговорами о трансфере Сердара Азмуна в «Ювентус» (туринцы были шокированы от цены и вышли из переговоров), «Зенит» всерьёз занялся поисками замены. Агенты, представляющие интересы Юри Альберто, подтвердили, что переговоры с питерским клубом идут очень бодро – 20-летний бразильский нападающий обойдётся чемпиону России в 20 миллионов евро. Солидную выплату получил «Интернасьональ», который всего полтора года назад купил Альберто у «Сантоса» в пять раз дешевле. Юри в красной футболке провёл 84 матча, забил 29 голов, отдал 5 результативных передач, считается он одним из самых талантливых форвардов страны. Кажется, нападение «Зенита» станет сплошь бразильским. Клаудиньо адаптировался быстро и легко, посмотрим, как получится у Юри Альберто.

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Форвард «Спартака» уходит на повышение

Георгий Мелкадзе решил включиться в борьбу за медали. Для этого форвард «Спартака» договорился о переходе в «Сочи», находящийся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Речь идёт о полноценном трансфере и контракте на 3,5 года. Стороны обо всём договорились и в скором времени объявят официально. Мелкадзе проиграл конкуренцию в «Спартаке», а после трансфера Николсона места в нападении «красно-белых» не осталось совсем. В этом сезоне Георгий провёл всего четыре матча (64 минуты в сумме) и результативными действиями не отметился.

Европейские чемпионаты

Вагнер Лав выбрал Данию

Пока Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе каждый день меняют своё мнение, любимым клубом то «Реал», то «Барселону» (это же, кстати, касается и Усмана Дембеле), определился с дальнейшей карьерой Вагнер Лав. Возвращение в ЦСКА так и не состоялось, в очередной раз после серии слухов о воссоединении «армейцев» и Лава, Вагнер перешёл в максимально неожиданный клуб. В первый раз был Казахстан, а теперь – Дания. 37-летний бразилец присоединился к лидеру нынешнего сезона – «Мидтьюланну», контракт подписан на полгода. Есть у Вагнера хороший шанс стать чемпионом Дании под конец карьеры.