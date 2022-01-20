Экс-игрок «Ахмата» заявил, что в Грозном ему запрещали ходить в шортах

Бывший игрок «Ахмата» Михаил Гащенков рассказал о подробностях своей жизни в Грозном. По словам полузащитника, при подписании контракта ему объяснили, что в городе не принято ходить в шортах и держаться за руку с женой.

«Там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта», – заявил Гащенков в интервью пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Напомним, что недавно Михаил Гащенков стал футболистом «СКА-Хабаровск». Ранее футболист уже выступал за хабаровский клуб в 2020 году. Гащенков перебрался в новую команду из казахстанского «Акжайыка».