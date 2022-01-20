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Экс-игрок «Ахмата» заявил, что в Грозном ему запрещали ходить в шортах

20 Января 2022 • 14:24 Комментировать (1)
Ахмат
...
Лехия Гданьск
22.01 14:00

Бывший игрок «Ахмата» Михаил Гащенков рассказал о подробностях своей жизни в Грозном. По словам полузащитника, при подписании контракта ему объяснили, что в городе не принято ходить в шортах и держаться за руку с женой.

«Там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта», – заявил Гащенков в интервью пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Напомним, что недавно Михаил Гащенков стал футболистом «СКА-Хабаровск». Ранее футболист уже выступал за хабаровский клуб в 2020 году. Гащенков перебрался в новую команду из казахстанского «Акжайыка».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Ахмат Михаил Гащенков
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АХМАТ ЛЕХИЯ ГДАНЬСК
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
saiforsait
20 Января 2022 в 16:03
Не принято стало, когда звери с гор спустились, раньше все было как у людей.
Зачем запретили сами наверное не знают. Прикрываются Кораном. Аллах же запретил в шортах ходить , оказывается. :)
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