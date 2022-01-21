Раванелли окончательно ушёл из «Ахмата»

Бразильский центральный полузащитник покинул грозненский «Ахмат» и вернулся на родину.

24-летний Раванелли на правах свободного агента перешёл в скромный «Сао Бернардо». При этом за «Ахматом» сохраняется 70% стоимости от последующей продажи футболиста, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

Полузащитник Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Сао Бернардо». Футболист заключил с соотечественниками полноценный контракт. При этом «Ахмат» сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера.



Желаем Раванелли удачи и успехов! pic.twitter.com/skqKddmxtf — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2022

Пока не раскрываются точные сроки соглашения Раванелли с «Сао Бернардо». Напомним, что в «Ахмат» бразилец перешёл летом 2017 года из «Понте Прета» за 800 тысяч евро.

С марта по конец 2021 года Раванелли на правах аренды выступал за бразильский «Шапекоэнсе». В сезоне 2020/21 Раванелли в итоге провёл за «Шапекоэнсе» во всех турнирах 23 матча, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.