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Раванелли окончательно ушёл из «Ахмата»

21 Января 2022 • 01:31 Комментировать
Ахмат
...
Лехия Гданьск
22.01 14:00

Бразильский центральный полузащитник покинул грозненский «Ахмат» и вернулся на родину.

24-летний Раванелли на правах свободного агента перешёл в скромный «Сао Бернардо». При этом за «Ахматом» сохраняется 70% стоимости от последующей продажи футболиста, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

Пока не раскрываются точные сроки соглашения Раванелли с «Сао Бернардо». Напомним, что в «Ахмат» бразилец перешёл летом 2017 года из «Понте Прета» за 800 тысяч евро.

С марта по конец 2021 года Раванелли на правах аренды выступал за бразильский «Шапекоэнсе». В сезоне 2020/21 Раванелли в итоге провёл за «Шапекоэнсе» во всех турнирах 23 матча, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Раванелли Ахмат
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АХМАТ ЛЕХИЯ ГДАНЬСК
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