Калиниченко – о просьбе продать «Спартак»: «Это нужно не только клубу, но и Федуну»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко до сих пор придерживается позиции, что Леониду Федуну нужно продавать клуб. Об этом украинец рассказал в ходе интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского. Ранее Калиниченко публично просил Федуна пойти на продажу клуба.

«Моя позиция не изменилась. Скажу больше – она крепнет. Это [продажа клуба] нужна не только «Спартаку», но и самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, ему эта история не принесёт. Просто дальше падать уже невозможно. Да, есть ФНЛ, но с такими возможностями… Это просто некачественное распределение ресурсов. Нельзя при таких тратах завоевать одно чемпионство за столько лет», - сказал Калиниченко.

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