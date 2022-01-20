Калиниченко рассказал, как игроки «Спартака» не узнали Федуна в конце банкета

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Я Федуна видел пару раз, когда были банкеты у нас. В 2005 году он приехал на банкет уже ближе к концу, команда уже была «на конях», уже разъезжались. Наверное, он тоже не очень обрадовался состоянием команды, которую он увидел. Это была концовка. Думаю, многие даже не знали, что это Федун. Я бы тоже не знал, если бы кто-то не сказал. У нас было настроение уже такое, что даже мог приехать хозяин планеты Земля – всем было по барабану», - высказался Калиниченко в ходе интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского.