Okko Sport покажет стартовые матчи «Локомотива» в 2022 году

«Локомотив» в настоящий момент находится в испанской Марбелье, где проходит учебно-тренировочный сбор команды. Первые контрольные матчи команда Маркуса Гисдоля проведёт уже очень скоро – 22 и 26 января. Соперниками «железнодорожников» будут чешские команды. В субботу «Локо» сыграет против «Яблонеца», а в среду – против пражской «Спарты».

Обе игры в прямом эфире покажет Okko Sport. Об этом говорится в разосланном сервисом пресс-релизе. Также Okko обещает показать и другие матчи «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» после первой части сезона занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.