​Стало известно, кто распорядился удалить скандальный ролик ЦСКА – Бабаеву досталось

Ролик ЦСКА, в котором клуб презентовал Юсуфа Язиджи, наделал много шума. В ролике демонстрируется чат между «армейцами» и турецким футболистом. Последний не отвечает на сообщения, пока клуб не пишет о том, что «в России много Наташ».

Как известно, ЦСКА быстро удалил скандальный ролик. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» пишет о том, что решение об удалении видео принял Максим Орешкин, который возглавляет совет директоров клуба. По данным журналиста, Орешкин пришёл в ужас от увиденного и «разнёс Бабаева в щепки». Роман Бабаев, как известно, занимает должность генерального директора ЦСКА.

Отмечается, что Максим Орешкин с лета 2021 года пытается провести реформу медиа-отдела.