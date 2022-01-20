Агент Плеа отреагировал на слухи об интересе «Зенита»

Футбольный агент Стефан Курбис, который представляет интересы форварда гладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в петербургский «Зенит».

«Не комментирую подобную информацию. Все вопросы к спортивным директорам «Зенита» и «Боруссии», - передает слова агента Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что российский клуб сделал запрос в Мёнхенгладбах на предмет доступности трансфера Алассана.

В текущем сезоне форвард принял участие в 18 поединках чемпионата Германии, в которых отметился тремя забитыми мячами.