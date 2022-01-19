В «Ахмате» высказались о возможном возвращении Мелкадзе

В грозненском «Ахмате» высказались касательно возможного возвращения в команду форварда Георгия Мелкадзе, правами на которого владеет столичный «Спартак». Об этом поведал гендиректор клуба Ахмед Айдамиров в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Мелкадзе возвращать не планируем. Если найдем того, кто нас усилит и договоримся, то какие-то трансферы возможны», - подчеркнул руководитель.

В нынешнем сезоне чемпионата России 24-летний форвард провел всего три встречи. Большую часть сезона Георгий пропустил из-за повреждения.

Ранее появился слух о возможном переходе игрока в «Сочи».