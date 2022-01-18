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Милонов опасается, что России не дадут провести Евро-2032

18 Января 2022 • 18:21 Комментировать (1)

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал слухи о возможном проведении Евро-2032 в России. По мнению чиновника, антироссийская коалиция может помешать стране принять турнир.

«Боюсь , что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник», – цитирует Милонова сайт Metaratings.ru.

Напомним, что ранее России принимала чемпионат мира в 2018 году. Финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене».

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Россия Виталий Милонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
spm_fan
18 Января 2022 в 18:32
О да, лобби во всем виновато будет. А так то в думме все белые и пушистые.
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