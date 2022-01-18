Милонов опасается, что России не дадут провести Евро-2032

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал слухи о возможном проведении Евро-2032 в России. По мнению чиновника, антироссийская коалиция может помешать стране принять турнир.

«Боюсь , что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник», – цитирует Милонова сайт Metaratings.ru.

Напомним, что ранее России принимала чемпионат мира в 2018 году. Финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене».