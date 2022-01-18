Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил усиление «красно-белых» в это зимнее трансферное окно.

- Насколько сильны новые игроки «Спартака»: Хлусевич, Николсон, Свинов и Классен?

- В любом случае это футболисты поигравшие. Селекционеры за ними наблюдали. Другое дело, как они себя проявят в чемпионате России. Им надо влиться. Многое покажут сборы, как пойдет игра. Но в любом случае это футболисты своих сборных.

- Кого из них можно считать самым перспективным приобретением?

- Много сейчас говорят о Николсоне. Он составит конкуренцию Соболеву и другим ребятам впереди.

- А Классен?

- Классен – это тоже усиление. Насчет Хлусевича посмотрим. Ваноли будет за ним наблюдать на тренировках, в товарищеских матчах. Сейчас тяжело что-то сказать, потому что человек может поиграть в чемпионате Англии, в сборной, а придя в команду, не всегда может проявить себя.

- Какие позиции надо еще усилить этой зимой?

- Есть проблемы с центральными защитниками. Жиго не полетел на сборы, и ходят разговоры, что он хочет отправиться в «Марсель». Все привыкли, что Джикия и Жиго играют вместе, дополняют друг друга, была наигранная связка. Но, как я понял, Жиго не хотят отпускать. Хотя в перспективе эту позицию надо укреплять, как и позицию крайнего защитника.

Если брать атакующие действия, нужен игрок, который развивал бы атаку. Есть Умяров, Бакаев, но это больше фланговые футболисты. Пробовали Промеса, но он тоже больше крайний. А вот игрок, который начинал бы атаки, развивал интересные проходы, пригодился бы «Спартаку».

- Как считаете, Жиго все-таки уйдет из команды в ближайшее время или летом?

- Я это допускаю, но здесь контрактный вопрос. У него заканчивается контракт летом и игрок не хочет его продлевать. Насколько я знаю, он хочет вернуться во Францию. Да и в «Марсель» не каждый день зовут. Для него это шанс. Все здесь зависит от «Спартака». Возможно, клуб предложит ему улучшенные финансовые условия, чтобы его удержать.

С другой стороны, если бы все упиралось в деньги, Жиго давно подписал бы новый контракт. А Самюэль больше склоняется к тому, чтобы уехать домой и именно в эту команду. Может, это была его детская мечта. Не думаю, что Жиго плохо в Москве, в «Спартаке». Его любят болельщики, он хорошо играет. Здесь больше вопрос семьи и того, что он хочет домой.

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- Надо продлевать Бакаева?

- Зелимхан очень работоспособный, пашет. Но, возможно, он не попадает под модель тренеров. Мне кажется, чем искать кого-то на эту позицию, надо сделать так, чтобы Бакаев приносил команде больше пользы. Но это тренерский вопрос. Если Зелимхан будет больше сохранять мячи, а не бежать быстро в зоны, то принесет больше пользы. Мы видели некоторые матчи, в которых «Спартаку» было тяжело, и Зелимхан один вытаскивал игры за счет своей работоспособности и заряженности. А в некоторых матчах его перекрывают, он старается бежать вперед, нагнетать, а в итоге теряет мяч и возвращается назад. Тренеры должны ему подсказать. Это неплохой футболист. Стоит продлить его контракт. Думаю, в дальнейшем он будет прогрессировать.

- Что делать с Хендриксом, который никак не хочет уходить из команды и занимает место легионера?

- Это проблема. На него надеялись. Возможно, Хендрикс переоценил себя. Думал, здесь будет легче, снизил к себе требования. Мы видим, что тренеры ему не доверяли. Причина в самом игроке. А уходить он не хочет, потому что у него хороший контракт. Ни один голландский клуб не даст такого контракта.

- И что с ним делать?

- Оставить до лета. Либо выплачивать эти деньги и освобождать место. Других вариантов нет.

Елена Григорьевская