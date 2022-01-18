Боярский оценил шансы «Спартака» вклиниться в борьбу за чемпионство

Известный футбольный болельщик, народный артист театра и кино Михаил Боярский высказался о шансах столичного «Спартака» вклиниться в борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей нет. У «Зенита» игроки лучше», - передает слова болельщика «сине-бело-голубых» издание «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» провалили первую половину сезона-2021/2022 в РПЛ. После 18 туров «народная команда» занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

Перед зимней паузой в «Спартаке» поменялся главный тренер. В отставку был отправлен Руй Витория, а на его место пригласили итальянца Паоло Ваноли.