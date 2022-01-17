Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ

Легендарный хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался в поддержку возможного запрета на иностранных футболистов в российском чемпионате.

«Это позволит поднять уровень в российском чемпионате. Если будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Эта мера поможет поднять конкуренцию», - передает слова депутата «Спорт-экспресс».

Ранее с этой инициативой выступил депутат Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковных «Химок».

Согласно регламенту, в настоящий момент лимит в российском чемпионате функционирует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.