«Динамо» проведёт спарринг со сборной вооружённых сил Катара

Стал известен первый соперник московского «Динамо» на зимнем тренировочном сборе, который состоится в Катаре. Как информирует пресс-служба столичного клуба, подопечные Сандро Шварца проведут контрольную встречу против сборной вооруженных сил Катара.

«Начало игры в 17:00. Информацию о трансляции сообщим позже», - говорится в сообщении «бело-голубых».

Добавим, что первый зимний сбор динамовцев продлится до 21 января. Затем один из лидеров Премьер-лиги отправится в Турцию, где проведет два сбора.

По итогам 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два балла.